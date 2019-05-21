У Києві знову заблокували будівлю ВККСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. У Києві знову заблокували вхід у будівлю Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Про це журналісту УНН розповіли у Вищій кваліфікаційній комісії суддів.
"Власне, відбувається продовження того, що було вчора", - зазначив співрозмовник агентства.
За його словами, невідомі молоді люди так само оточили будівлю, заблокували вхід до приміщення і не пропускають певних членів комісії.
Нагадаємо, вчора два десятки невідомих заблокували ВККСУ.
Повідомлялося, що два десятки невідомих, які представились "громадськими активістами", з ранку, 20 травня заблокували вхід до приміщення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, таким чином заблокувавши роботу комісії та зірвавши кваліфікаційне оцінювання.