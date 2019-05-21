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У Києві знову заблокували будівлю ВККСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. У Києві знову заблокували вхід у будівлю Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Про це журналісту УНН розповіли у Вищій кваліфікаційній комісії суддів.

"Власне, відбувається продовження того, що було вчора", - зазначив співрозмовник агентства.

За його словами, невідомі молоді люди так само оточили будівлю, заблокували вхід до приміщення і не пропускають певних членів комісії.

Нагадаємо, вчора два десятки невідомих заблокували ВККСУ. 

Повідомлялося, що два десятки невідомих, які представились "громадськими активістами", з ранку, 20 травня заблокували вхід до приміщення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, таким чином заблокувавши роботу комісії та зірвавши кваліфікаційне оцінювання.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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