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Два десятки невідомих з ранку блокують ВККСУ

Два десятки невідомих з ранку блокують ВККСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Два десятки невідомих, які представились "громадськими активістами", з ранку блокують вхід до приміщення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, заблокувавши роботу комісії та зірвавши кваліфікаційне оцінювання. Про це повідомила прес-служба ВККСУ в Facebook, передає УНН.

"Сьогодні, 20 травня, з самого ранку, близько 20 невідомих осіб спортивної зовнішності оточили по периметру та заблокували вхід до будівлі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України частині співробітників та членів Комісії. Таким чином, сьогодні робота ВККСУ в пленарному складі заблокована, проведення кваліфікаційного оцінювання зірвано", - повідомили в прес-службі.

При цьому у ВККСУ уточнили, що невідомі назвалися "громадськими активістами", але відмовилися вказати громадську організацію або пред’явити документи на підтвердження своїх слів.

Про такі дії невідомих представники комісії ще зранку повідомили Нацполіцію.

На думку прес-служби ВККСУ, такі дії підривають діяльність судової влади та фактичну реалізацію змін у ній, яких вдалося останнім часом досягти Україні спільно з міжнародними партнерами.

Нагадаємо, суд заборонив голові ВККСУ виконувати повноваження. У ВККСУ прокоментували заборону Козьякову та Щотці здійснювати повноваження.

Українські Національні Новини

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