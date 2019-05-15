У ВККСУ прокоментували заборону Козьякову та Щотці здійснювати повноваження

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. У Вищій кваліфікаційній комісії суддів України зробили заяву щодо ухвал Окружного адміністративного суду міста Києва щодо керівництва ВККСУ, а також оприлюднили низку документів, передає УНН із посиланням на прес-службу ВККСУ.

Як стало відомо сьогодні, 15 травня 2019 року, з’явились ухвали Окружного адміністративного суду міста Києва, якими суд визнав начебто відсутність у Сергія Козьякова та Станіслава Щотки повноважень членів ВККС України.

У ВККСУ нагадали, що підставою для прийняття Окружним адміністративним судом міста Києва таких рішень було, в тому числі, встановлення судом обставин начебто закінчення визначеного законом строку повноважень Сергія Козьякова та Станіслава Щотки як членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Проте, як повідомили у прес-службі, наявні у Комісії документи свідчать про інше.

Комісія оприлюднила рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 25 березня 2019 року № 640/2620/19, Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 25 квітня 2019 року №, 9901/66/19, науково-правовий висновок Національної академії правових наук України, висновок Національного університету “Києво-Могилянська академія” та пояснення суб’єктів обрання/призначення членів ВККСУ, а саме: Державної судової адміністрації України та Ради адвокатів України.

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