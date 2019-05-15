Суд заборонив голові ВККСУ виконувати повноваження
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва визнав відсутність у голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергія Козьякова та його заступника Станіслава Щотки повноважень членів ВККСУ. Про це повідомила прес-служба суду, передає УНН.
Так, Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши заяви про забезпечення позову, які надійшли від Сергія Остапця та Олександра Кротюка, ухвалив рішення їх задовольнити шляхом встановлення:
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- заборони Сергію Козьякову виконувати повноваження члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
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- обов’язку голови ВККСУ або іншого члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який виконує обов'язки голови ВККСУ, негайно прийняти розпорядчий акт (наказ або розпорядження), щодо включення Сергія Остапця до складу ВККСУ як члена ВККСУ у зв'язку з припиненням повноважень члена ВККСУ Станіслава Щотки.
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"Підставою для прийняття Окружним адміністративним судом міста Києва таких рішень було, у тому числі, встановлення судом обставин закінчення визначеного законом строку повноважень Сергія Козьякова та Станіслава Щотки як членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України", - зазначили в суді.
Ухвали суду про забезпечення позову підлягають негайному виконанню з дня її постановлення незалежно від їх оскарження.
Нагадаємо, у листопаді минулого року голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергія Козьякова облили зеленкою біля входу до столичного готелю Hilton. До суду скерували обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб, підозрюваних у скоєнні нападу на Козьякова.