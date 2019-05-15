Суд запретил главе ВККСУ выполнять полномочия
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Окружной административный суд Киева признал отсутствие у председателя Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова и его заместителя Станислава Щотки полномочий членов ВККСУ. Об этом сообщила пресс-служба суда, передает УНН.
Так, Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявления об обеспечении иска, которые поступили от Сергея Остапця и Александра Кротюка, принял решение их удовлетворить путем установления:
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- запрета Сергею Козьякову выполнять полномочия члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины;
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- обязанности главы ВККСУ или иного члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, который выполняет обязанности главы ВККСУ, немедленно принять распорядительный акт (приказ или распоряжение) о включении Сергея Остапца в состав ВККСУ как члена ВККСУ в связи с прекращением полномочий члена ВККСУ Станислава Щотки.
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"Основанием для принятия Окружным административным судом города Киева таких решений было, в том числе, установление судом обстоятельств истечении определенного законом срока полномочий Сергея Козьякова и Станислава Щотки как членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины", - отметили в суде.
Определения суда об обеспечении иска подлежат немедленному исполнению со дня его принятия независимо от их обжалования.
Напомним, в ноябре прошлого года главу Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергея Козьякова облили зеленкой у входа в столичный отель Hilton. В суд направили обвинительный акт в отношении четырех лиц, подозреваемых в совершении нападения на Козьяков.