В ВККСУ прокомментировали запрет Козьякову и Щотке выполнять полномочия

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Киев  •  УНН

 • 9504 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. В Высшей квалификационной комиссии судей Украины сделали заявление относительно постановлений Окружного административного суда города Киева в отношении руководства ВККСУ, а также обнародовали ряд документов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВККСУ.

Как стало известно сегодня, 15 мая 2019 года, появилось постановление Окружного административного суда города Киева, которым суд признал якобы отсутствие у Сергей Козьякова и Станислава Щотки полномочий членов ВККС Украины.

В ВККСУ напомнили, что основанием для принятия Окружным административным судом города Киева таких решений было, в том числе, установление судом обстоятельств вроде истечения определенного законом срока полномочий Сергея Козьякова и Станислава Щотки как членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Однако, как сообщили в пресс-службе, имеющиеся в Комиссии документы свидетельствуют о другом.

Комиссия обнародовала решение Окружного административного суда города Киева от 25 марта 2019 года № 640/2620/19, Кассационного административного суда в составе Верховного Суда от 25 апреля 2019 года №, 9901/66/19, научно-правовой вывод Национальной академии правовых наук Украины, вывод Национального университета "Киево-Могилянская академия" и объяснения субъектов избрания/назначения членов ВККСУ, а именно: Государственной судебной администрации Украины и Совета адвокатов Украины.

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