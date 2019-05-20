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7 марта, 06:35 • 111596 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137738 просмотра

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Два десятка неизвестных с утра блокируют ВККСУ

Два десятка неизвестных с утра блокируют ВККСУ

Киев  •  УНН

 • 12359 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Два десятка неизвестных, которые представились "общественными активистами", с утра блокируют вход в здание Высшей квалификационной комиссии судей Украины, заблокировав работу комиссии и сорвав квалификационное оценивание. Об этом сообщила пресс-служба ВККСУ в Facebook, передает УНН.

"Сегодня, 20 мая, с самого утра, около 20 неизвестных спортивной внешности окружили по периметру и заблокировали вход в здание Высшей квалификационной комиссии судей Украины части сотрудников и членов Комиссии. Таким образом, сегодня работа ВККСУ в пленарном составе заблокирована, проведение квалификационного оценивания сорвано", - сообщили в пресс-службе.

При этом в ВККСУ уточнили, что неизвестные представились "общественными активистами", но отказались указать общественную организацию или предъявить документы в подтверждение своих слов.

О таких действиях неизвестных представители комиссии еще утром сообщили в Нацполицию.

По мнению пресс-службы ВККСУ, такие действия подрывают деятельность судебной власти и фактическую реализацию изменений в ней, которые удалось в последнее время достичь Украине совместно с международными партнерами.

Напомним, суд запретил главе ВККСУ выполнять полномочия. В ВККСУ прокомментировали запрет Козьякову и Щотке осуществлять полномочия.

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