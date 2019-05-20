Два десятка неизвестных с утра блокируют ВККСУ

"Сегодня, 20 мая, с самого утра, около 20 неизвестных спортивной внешности окружили по периметру и заблокировали вход в здание Высшей квалификационной комиссии судей Украины части сотрудников и членов Комиссии. Таким образом, сегодня работа ВККСУ в пленарном составе заблокирована, проведение квалификационного оценивания сорвано", - сообщили в пресс-службе.

При этом в ВККСУ уточнили, что неизвестные представились "общественными активистами", но отказались указать общественную организацию или предъявить документы в подтверждение своих слов.

О таких действиях неизвестных представители комиссии еще утром сообщили в Нацполицию.

По мнению пресс-службы ВККСУ, такие действия подрывают деятельность судебной власти и фактическую реализацию изменений в ней, которые удалось в последнее время достичь Украине совместно с международными партнерами.

Напомним, суд запретил главе ВККСУ выполнять полномочия. В ВККСУ прокомментировали запрет Козьякову и Щотке осуществлять полномочия.