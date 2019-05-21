В Киеве снова заблокировали здание ВККСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. В Киеве снова заблокировали вход в здание Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Об этом журналисту УНН рассказали в Высшей квалификационной комиссии судей.
"Собственно, происходит продолжение того, что было вчера", - отметил собеседник агентства.
По его словам, неизвестные молодые люди так же окружили здание, заблокировали вход в помещение и не пропускают определенных членов комиссии.
Напомним, вчера два десятка неизвестных заблокировали ВККСУ.
Сообщалось, что два десятка неизвестных, которые представились "общественными активистами", с утра 20 мая заблокировали вход в помещение Высшей квалификационной комиссии судей Украины, таким образом заблокировав работу комиссии и сорвав квалификационное оценивание.