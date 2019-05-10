Одразу 34 судді Окружного адмінсуду Києва не прийшли на оцінювання через хворобу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Одразу 34 судді Окружного адміністративного суду Києва, який визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку, не з’явились на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання через хворобу. Про це кореспонденту УНН повідомили у Вищій кваліфікаційній комісії суддів.
“За інформацією, не прийшло 34 судді. У них довідки про тимчасову непрацездатність, про те, що хворі”, — зазначили у ВККС.
При цьому в комісії уточнили, що судді Окружного адмінсуду Києва тепер мають прийти для складання іспиту 21 травня.
Раніше член Громадської ради доброчесності Роман Маселко повідомляв, що на оцінювання, яке проводить ВККС, не пришли майже всі судді Окружного адмінсуду включно із головою Павлом Вовком та суддями, які виносили рішення по ПриватБанку.
Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправними рішення, наслідком яких стала націоналізація ПАТ “КБ “Приватбанк”, та визнав нечинним з моменту укладення договір купівлі-продажу державою акцій банку.