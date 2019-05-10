Сразу 34 судьи Окружного админсуда Киева не пришли на оценку из-за болезни
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Сразу 34 судьи Окружного административного суда Киева, которые признали незаконным национализацию ПриватБанка, не явились на обязательное квалификационное оценивание по болезни. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Высшей квалификационной комиссии судей.
"По информации, не пришло 34 судьи. В них справки о временной нетрудоспособности, о том, что больные", - отметили в ВККС.
При этом в комиссии уточнили, что судьи Окружного админсуда Киева теперь должны прийти для сдачи экзамена 21 мая.
Ранее член Общественного совета доброчествности Роман Маселко сообщал, что на оценку, которое проводит ВККС, не пришли почти все судьи Окружного админсуда включая главу Павла Вовка и суддей, которые выносили решения по ПриватБанку.
Напомним, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал противоправными решения, следствием которых стала национализация ПАО "КБ "Приватбанк", и признал недействительным с момента заключения договора купли-продажи государством акций банка.