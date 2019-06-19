ВККСУ: семь судей не соответствуют занимаемым должностям
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. По результатам собеседований и результатам квалификационного оценивания семь судей подтвердили соответствие занимаемой должности. Об этом сообщила пресс-служба Высшей квалификационной комиссии судей Украины, передает УНН.
Так, 18 июня на заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания 15 судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности.
"Семь судей признаны соответствующими занимаемой должности", - сообщили в ВККСУ.
В целом, по результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:
Напомним, в Высшую квалификационную комиссию судей Украины 27 из 30 назначенных на квалификационное оценивание судей Окружного административного суда города Киева повторно не явились на экзамен.
Ранее сразу 34 судьи Окружного административного суда Киева не появились на обязательное квалификационное оценивания по болезни.