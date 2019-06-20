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Надійшов судовий позов про звільнення керівника “Укравтодору”

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов щодо звільнення Славоміра Новака з посади в.о. Голови Державного агентства автомобільних доріг України. Про це повідомляє прес-служба установи, передає УНН.

Надійшов судовий позов про звільнення керівника “Укравтодору”

Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати розпорядження про призначення Славоміра Новака в.о. Голови Держагенства до призначення в установленому порядку очільника “Укравтодору”. Окрім цього позивач просить суд визнати відсутність у Славоміра Новака компетенції (повноважень) виковувати обов’язки Голови “Укравтодору” та просить суд зобов’язати Кабінет Міністрів України негайно звільнити його із зазначеної посади.

Також позивач просить визнати відсутність у КМУ повноважень, зокрема, допускати громадян іноземних країн до керівництва центральними органами виконавчої влади, призначати осіб на посади держаної служби категорії “А” без проведення конкурсного відбору, а також призначати виконуючих обов’язків керівників центральних органів виконавчої влади на строк не більше 3-х місяців.

Як зазначили у прес-службі, водночас, суд просять визнати протиправними і дії Служби безпеки України, які полягають у наданні Славоміру Новаку допуску до державної таємниці і просять зобов’язати СБУ скасувати йому відповідний допуск.
Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження та наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову. Ім’я позивача у суді не називають.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Печерський районний суд Києва закрив провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності президента Української асоціації футболу народного депутата Андрія Павелка

Також стало відомо, що за результатами співбесід та результатами кваліфікаційного оцінювання сім суддів не підтвердили відповідність займаній посаді.

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