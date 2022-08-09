Предоставлял информацию о расположении блок-постов и сдавал сотрудников полиции: в Киевской области коллаборант получил 15 лет тюрьмы

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«Установлено, что с начала временной оккупации части Киевской области предатель инициативно пошел на сотрудничество с представителями вооруженных сил россии. Он предоставлял оккупантам: информацию о расположении блокпостов территориальной обороны; исчерпывающие досье на местных жителей, включая адреса проживания, вид профессиональной деятельности и идейные убеждения; «сдавал» сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, представителей ТРО и членов их семей», - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, предатель помогал оккупантам совершать акты мародерства: «наводил» на заброшенные дома и «приобщался к процессу». В обмен на свою лояльность получил от враждебных захватчиков «гарантии личной безопасности». СБУ передала материалы в суд.

Теперь он будет отбывать справедливое наказание. Досудебное расследование осуществляли следователи Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.

Напомним

По данным СМИ, задолго до того, как россия вторглась в Украину, кремль создавал сеть секретных агентов, чтобы сгладить путь.

Отметим, что в начале полномасштабного вторжения россии в Украину народный депутат Антон Яценко, ранее также являвшийся членом Партии регионов, исчез с радаров. Его не видели в родном округе в Умани, а также он отсутствовал в Верховной Раде во время голосования за внедрение введение положения в Украине.

Черкасский политик Андрей Дикун рассказал, что в то же время говорили о приезде в Украину бывшего главы Черкасской ОГА и эксрегионала Сергея Тулуба, бежавшего из Украины в 2014 году. Как рассказал Дикун, в свое время Яценко работал под его руководством.

Также правоохранителей просили проверить Яценко из-за его вероятных связей с нардепом-коллаборантом Алексеем Ковалевым.