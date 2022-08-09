Надавав інформацію про розташування блок-постів та здавав співробітників поліції: на Київщині колаборант отримав 15 років тюрми
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Броварський міськрайонний суд Київської області визнав виним у державній зраді 58-річного мешканця села Перемога, який допомагав рф окупувати Київщину. Його засуджено до 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє СБУ, інформує УНН.
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«Встановлено, що від початку тимчасової окупації частини Київщини зрадник ініціативно пішов на співпрацю з представниками збройних сил рф. Він надавав окупантам: інформацію про розташування блок-постів територіальної оборони; вичерпні досьє на місцевих мешканців, включно з адресами проживання, видом професійної діяльності та ідейними переконаннями; «здавав» співробітників правоохоронних органів, військовослужбовців, представників ТРО та членів їхніх родин», - ідеться в повідомленні.
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Крім того, зрадник допомагав окупантам вчиняти акти мародерства: «наводив» на покинуті оселі та «долучався до процесу». В обмін на свою лояльність отримав від ворожих загарбників «гарантії особистої безпеки». СБУ передала матеріали в суд.
Наразі він відбуватиме справедливе покарання. Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.
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