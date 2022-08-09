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Надавав інформацію про розташування блок-постів та здавав співробітників поліції: на Київщині колаборант отримав 15 років тюрми

Надавав інформацію про розташування блок-постів та здавав співробітників поліції: на Київщині колаборант отримав 15 років тюрми

Київ • УНН

 • 111431 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Броварський міськрайонний суд Київської області визнав виним у державній зраді 58-річного мешканця села Перемога, який допомагав рф окупувати Київщину. Його засуджено до 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє СБУ, інформує УНН.

Цитата

«Встановлено, що від початку тимчасової окупації частини Київщини зрадник ініціативно пішов на співпрацю з представниками збройних сил рф. Він надавав окупантам: інформацію про розташування блок-постів територіальної оборони; вичерпні досьє на місцевих мешканців, включно з адресами проживання, видом професійної діяльності та ідейними переконаннями; «здавав» співробітників правоохоронних органів, військовослужбовців, представників ТРО та членів їхніх родин», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Крім того, зрадник допомагав окупантам вчиняти акти мародерства: «наводив» на покинуті оселі та «долучався до процесу». В обмін на свою лояльність отримав від ворожих загарбників «гарантії особистої безпеки». СБУ передала матеріали в суд.

Наразі він відбуватиме справедливе покарання. Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Нагадаємо

За даними ЗМІ, задовго до того, як росія вторглася в Україну, кремль створював мережу секретних агентів, щоб згладити шлях. 

Зазначимо, що на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну народний депутат Антон Яценко, який раніше також був членом “Партії регіонів”, “зник з радарів”. Його не бачили на рідному окрузі в Умані, а також він був відсутній у Верховній Раді під час голосування за впровадження воєнного стану в Україні.

Черкаський політик Андрій Дикун розповів, що у той самий час говорили про приїзд в Україну колишнього очільника Черкаської ОДА та “ексрегіонала” Сергія Тулуба, який втік з України у 2014 році. Як розповів Дикун, свого часу Яценко працював під його керівництвом.

Також правоохоронців просили перевірити Яценка через його ймовірні зв’язки з нардепом-колаборантом Олексієм Ковальовим.

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