Росія до вторгення в Україну створювала мережу секретних агентів - Reuters

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Як зазначає агенство, у день вторгнення, 24 лютого, менш ніж за дві години без бою склали зброю 169 бійців української Нацгвардії, що дало Росії захопити Чорнобиль, сховище тонн ядерних матеріалів і ключовий плацдарм на підході до Києва.

Розслідування Reuters виявило, що успіх Росії в Чорнобилі був не випадковістю, а частиною тривалої операції Кремля з проникнення секретних агентів в українську державу.

За словами п’яти співрозмовників Reuters, поінформованих щодо підготовки кремля до війни, оточення путіна було переконане, що з допомогою цих агентів росії знадобиться усього кілька днів та незначний військовий контингент, аби примусити адміністрацію Зеленського піти у відставку, втекти чи капітулювати.

Завдяки інтерв’ю з десятками офіційних осіб у Росії та Україні та перегляду українських судових документів і заяв слідчих, пов’язаних із розслідуванням поведінки людей, які працювали на Чорнобильській АЕС, Reuters встановив, що це проникнення сягнуло набагато глибше, ніж публічно визнавалося.

На момент вторгнення, секретар РНБО Олексій Данілов казав, у Росії були агенти в українському секторі оборони, безпеки та правоохоронних органів. Він відмовився назвати імена, але сказав, що таких зрадників потрібно "нейтралізувати" за будь-яку ціну.

Судові документи та свідчення, які наводить Reuters у своєму розслідуванні, розкривають роль начальника охорони Чорнобиля Валентина Вітера, який перебуває під вартою і проти якого розслідуються факти "у державній зраді".

Одне джерело, яке безпосередньо обізнане з планами вторгнення Кремля, повідомило Reuters, що російські агенти були направлені в Чорнобиль минулого року, щоб підкупити чиновників і підготувати ґрунт для захоплення.

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"Провести незалежну перевірку цього твердження не вдалося. Однак ДБР заявило, що розслідує колишнього високопосадовця розвідки Андрія Наумова, якого підозрюють у зраді за передачу іноземній державі безпекових таємниць Чорнобиля”, - зауважує агентство.

У розслідуванні також наголошується на ролі утікача Олега Царьова, який мав очолити маріонетковий уряд у Києві, а також сумнозвісного Віктора Медведчука, який мав захищену лінію зв’язку із Кремлем.

Врешті решт, плани блискавичного вторгнення Росії провалилися в тому числі через неспроможність її агентів виконати поставлені завдання.

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“Люди у кремлі розраховували на своїх посіпак в Україні, які кілька років перед вторгненням перевищували свій вплив”, - стверджує Reuters.

Єдине, в чому російській агентурній мережі вдалося зробити, так це “посіяти недовіру всередині України та продемонструвати недоліки СБУ”.

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