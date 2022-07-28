За допомогу близькій до Медведчука компанії судитимуть 14 митників - ДБР

Цитата

"Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо 14 працівників митного поста "Мукачево" Закарпатської митниці, через дії яких державний бюджет втратив понад 35,5 млн гривень. Обвинувальні акти скеровано до суду", - повідомили у ДБР.

Деталі

У ДБР вказали, що встановлено, що "протягом 2017-2018 років компанія зі сфери впливу кума путіна Віктора Медведчука імпортувала залізничним та автомобільним транспортом зі Словаччини нафтопродукти угорського походження - легкі та середні дистиляти".

"Проте у документах зазначалось, що у цистернах знаходиться газовий конденсат, що не є підакцизним товаром. Під час митного оформлення службові особи митниці "не помічали" підміни та розмитнювали легкі, середні дистиляти як газовий конденсат. Це дозволило організаторам ухилитися від сплати акцизного податку та ПДВ на мільйони гривень", - повідомили у бюро.

Тепер митникам загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

Доповнення

У квітні закарпатських митників запідозрили у допомозі компанії зі сфери впливу Медведчука.