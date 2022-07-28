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За помощь близкой к Медведчуку компании будут судить 14 таможенников - ГБР

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июля. УНН. Перед судом предстанут 14 сотрудников таможни за содействие незаконному импорту нефтепродуктов компании, близкой к народному депутату Виктору Медведчуку, сообщили в Государственном бюро расследований, пишет УНН.

Цитата

"Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении 14 работников таможенного поста "Мукачево" Закарпатской таможни, из-за действий которых государственный бюджет потерял более 35,5 млн гривен. Обвинительные акты направлены в суд", - сообщили в ГБР.

Детали

В ГБР указали, что установлено, что "в течение 2017-2018 годов компания из сферы влияния кума путина Виктора Медведчука импортировала железнодорожным и автомобильным транспортом из Словакии нефтепродукты венгерского происхождения - легкие и средние дистилляты".

"Однако в документах отмечалось, что в цистернах находится газовый конденсат, не являющийся подакцизным товаром. Во время таможенного оформления должностные лица таможни "не замечали" подмены и растаможивали легкие, средние дистилляты как газовый конденсат. Это позволило организаторам уклониться от уплаты акцизного налога и НДС на миллионы гривен", – сообщили в бюро.

Теперь таможенникам грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Дополнение

В апреле закарпатских таможенников заподозрили в помощи компании из сферы влияния Медведчука.

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