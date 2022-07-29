Россия до вторжения в Украину создавала сеть секретных агентов - Reuters

Детали

Как отмечает агентство, в день вторжения, 24 февраля, менее чем через два часа без боя составили оружие 169 бойцов украинской Нацгвардии, что дало России захватить Чернобыль, хранилище тонн ядерных материалов и ключевой плацдарм на подходе к Киеву.

Расследование Reuters выявило, что успех России в Чернобыле был не случайностью, а частью длительной операции Кремля по проникновению секретных агентов в украинское государство.

По словам пяти собеседников Reuters, информированных о подготовке кремля к войне, окружение путина было убеждено, что с помощью этих агентов россии понадобится всего несколько дней и незначительный военный контингент, чтобы заставить администрацию Зеленского уйти в отставку, бежать или капитулировать.

Благодаря интервью с десятками официальных лиц в России и Украине и пересмотру украинских судебных документов и заявлений следователей, связанных с расследованием поведения людей, работавших на Чернобыльской АЭС, Reuters установил, что это проникновение достигло намного глубже, чем публично признавалось.

На момент вторжения секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что в России были агенты в украинском секторе обороны, безопасности и правоохранительных органов. Он отказался назвать имена, но сказал, что таких изменников нужно "нейтрализовать" любой ценой.

Судебные документы и показания, которые приводит Reuters в своем расследовании, раскрывают роль находящегося под стражей начальника охраны Чернобыля Валентина Ветера, против которого расследуются факты "в государственной измене".

Один источник, непосредственно осведомленный о планах вторжения Кремля, сообщил Reuters, что российские агенты были направлены в Чернобыль в прошлом году, чтобы подкупить чиновников и подготовить почву для захвата.

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"Провести независимую проверку этого утверждения не удалось. Однако ДБР заявило, что расследует бывшего высокопоставленного должностного лица разведки Андрея Наумова, которого подозревают в измене за передачу иностранному государству тайн Чернобыля безопасности”, - замечает агентство.

В расследовании также отмечается роль беглеца Олега Царева, который как бы должен возглавить марионеточное правительство в Киеве, а также печально известного Виктора Медведчука, который имел защищенную линию связи с Кремлем.

В конце концов, планы молниеносного вторжения России провалились, в том числе из-за несостоятельности ее агентов выполнить поставленные задачи.

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“Люди в Кремле рассчитывали на своих людей в Украине, которые несколько лет перед вторжением превышали свое влияние”, - утверждает Reuters.

Единственное, в чем российской агентурной сети удалось сделать, так это “посеять недоверие внутри Украины и продемонстрировать недостатки СБУ”.