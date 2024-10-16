Над Черниговщиной, Сумщиной и Полтавщиной ночью сбили 16 вражеских дронов
Киев • УНН
В ночь на 16 октября над Черниговской, Сумской и Полтавской областями сбито 16 вражеских БПЛА, вероятно типа «Шахед». Также зафиксирован пролет управляемой авиационной ракеты из Курской области.
В ночь на 16 октября над зоной ответственности ОТГ «Северск» сбито 16 вражеских БПЛА, вероятно типа «Шахед». Сбивали беспилотники на Черниговщине, Сумщине и Полтавщине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Оперативное командование «Север» Сухопутных войск ВСУ.
В ночь на 16 октября 2024 года над зоной ответственности ОТГ «Северск» сбито 16 вражеских БпЛА, вероятно типа «Шахед». Из них семь уничтожено силами и средствами ОТГ «Северск», девять - силами и средствами воздушного командования. Сбивали беспилотники на Черниговщине, Сумщине и Полтавщине
Также сообщается, что над зоной ответственности зафиксирован пролет одной управляемой авиационной ракеты, вероятно типа Х-59 из воздушного пространства Курской области. Цель была локально потеряна в воздушном пространстве Черниговской области. Предварительно информация о повреждениях, разрушениях и пострадавших не поступала.
«К отражению вражеских целей привлекались зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины», - отмечается в сообщении.
Дополнение
ПВО Украины уничтожила 51 вражеский беспилотник в разных областях.