Над Чернігівщиною, Сумщиною та Полтавщиною вночі збили 16 ворожих дронів
Київ • УНН
У ніч на 16 жовтня над Чернігівщиною, Сумщиною та Полтавщиною збито 16 ворожих БПЛА, ймовірно типу "Шахед". Також зафіксовано проліт керованої авіаційної ракети з Курської області.
У ніч на 16 жовтня над зоною відповідальності ОТУ "Сіверськ" збито 16 ворожих БПЛА, ймовірно типу "Шахед". Збивали безпілотники на Чернігівщиною, Сумщиною та Полтавщиною. Про це УНН повідомляє з посиланням на Оперативне командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ.
У ніч на 16 жовтня 2024 року над зоною відповідальності ОТУ "Сіверськ" збито 16 ворожих БпЛА, ймовірно типу "Шахед". Із них сім знищено силами та засобами ОТУ "Сіверськ", дев'ять - силами та засобами повітряного командування. Збивали безпілотники на Чернігівщиною, Сумщиною та Полтавщиною
Також повідомляється, що над зоною відповідальності зафіксовано проліт однієї керованої авіаційної ракети, ймовірно типу Х-59 із повітряного простору Курської області. Ціль була локаційно втрачена у повітряному просторі Чернігівської області. Попередньо інформація про пошкодження, руйнування та постраждалих не надходила.
"До відбиття ворожих цілей залучались зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
ППО України знищила 51 ворожий безпілотник в різних областях.