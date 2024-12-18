Над Украиной сбили 51 вражеский дрон из 81 запущенного: в каких областях

россия ночью атаковала Украину 81 дроном, уничтожен 51 беспилотник в 10 областях Украины, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 18 декабря (с 19.00 17 декабря) противник атаковал 81-м ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов из районов Брянск, Курск, Миллерово, Орел - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 51 ударного БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях. Вследствие активного противодействия Сил обороны 30 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)