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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Над Украиной сбили 51 вражеский дрон из 81 запущенного: в каких областях

Над Украиной сбили 51 вражеский дрон из 81 запущенного: в каких областях

Киев  •  УНН

 • 7372 просмотра

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Ночью россия атаковала Украину 81 дроном «Shahed» и другими БпЛА из разных регионов рф. Силы обороны уничтожили 51 ударный дрон и зафиксировали 30 дронов-имитаторов в 10 областях Украины.

россия ночью атаковала Украину 81 дроном, уничтожен 51 беспилотник в 10 областях Украины, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 18 декабря (с 19.00 17 декабря) противник атаковал 81-м ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов из районов Брянск, Курск, Миллерово, Орел - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 51 ударного БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях. Вследствие активного противодействия Сил обороны 30 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Попаданий, как указано, не зафиксировано, информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

В Черном и Азовском морях не наблюдается российских ракетоносителей18 дек. 2024, 05:04 • 13449 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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