Над Украиной сбили 51 вражеский дрон из 81 запущенного: в каких областях
Киев • УНН
Ночью россия атаковала Украину 81 дроном «Shahed» и другими БпЛА из разных регионов рф. Силы обороны уничтожили 51 ударный дрон и зафиксировали 30 дронов-имитаторов в 10 областях Украины.
россия ночью атаковала Украину 81 дроном, уничтожен 51 беспилотник в 10 областях Украины, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 18 декабря (с 19.00 17 декабря) противник атаковал 81-м ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов из районов Брянск, Курск, Миллерово, Орел - рф.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 51 ударного БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях. Вследствие активного противодействия Сил обороны 30 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)
Попаданий, как указано, не зафиксировано, информация о разрушениях или пострадавших не поступала.
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