В Черном и Азовском морях не наблюдается российских ракетоносителей

В Черном и Азовском морях вражеские военные корабли отсутствуют, в Средиземном море - 6 кораблей РФ, из которых 3 являются носителями «Калибров». Об этом сообщает ВМС ВСУ по состоянию на 06:00 18.12.2024, пишет УНН.

В Черном море вражеские корабли отсутствуют; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют - говорится в сообщении.

Детали

Также отмечается, что в Средиземном море находятся 6 вражеских кораблей, из которых 3 являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 25 ракет.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:

- в Черное море - 1 судно;

- в Азовское море - 5 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

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