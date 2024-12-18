В Черном и Азовском морях не наблюдается российских ракетоносителей
Киев • УНН
В Черном и Азовском морях не зафиксировано ни одного военного корабля РФ. В Средиземном море находятся 6 российских кораблей, из которых 3 имеют на вооружении «Калибры».
В Черном и Азовском морях вражеские военные корабли отсутствуют, в Средиземном море - 6 кораблей РФ, из которых 3 являются носителями «Калибров». Об этом сообщает ВМС ВСУ по состоянию на 06:00 18.12.2024, пишет УНН.
В Черном море вражеские корабли отсутствуют; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют
Детали
Также отмечается, что в Средиземном море находятся 6 вражеских кораблей, из которых 3 являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 25 ракет.
За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:
- в Черное море - 1 судно;
- в Азовское море - 5 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.
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