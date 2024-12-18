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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Черном и Азовском морях не наблюдается российских ракетоносителей

В Черном и Азовском морях не наблюдается российских ракетоносителей

Киев  •  УНН

 • 7721 просмотра

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В Черном и Азовском морях не зафиксировано ни одного военного корабля РФ. В Средиземном море находятся 6 российских кораблей, из которых 3 имеют на вооружении «Калибры».

В Черном и Азовском морях вражеские военные корабли отсутствуют, в Средиземном море - 6 кораблей РФ, из которых 3 являются носителями «Калибров». Об этом сообщает ВМС ВСУ по состоянию на 06:00 18.12.2024, пишет УНН.

В Черном море вражеские корабли отсутствуют; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют

- говорится в сообщении.

Детали

Также отмечается, что в Средиземном море находятся 6 вражеских кораблей, из которых 3 являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 25 ракет.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:

- в Черное море - 1 судно;

- в Азовское море - 5 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

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россия не смогла достроить новые фрегаты без украинских двигателей и продала их Индии - Плетенчук12 дек. 2024, 06:50 • 22858 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
sredizemnoe-moreСредиземное море
azovskoe-moreАзовское море
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
chyornoe-moreЧерное море
bosforБосфор