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Над Украиной сбили 41 дрон из 64 запущенных Россией в ночной атаке

Над Украиной сбили 41 дрон из 64 запущенных Россией в ночной атаке

Киев  •  УНН

 • 3225 просмотра

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россия атаковала Украину 64 дронами с разных направлений. Силы обороны Украины уничтожили 41 ударный БПЛА в девяти областях, 22 дрона-имитатора потеряны без последствий.

россия ночью атаковала Украину 64 беспилотниками, уничтожен 41 дрон в девяти областях, зафиксировано 22 дрона-имитатора, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 8 января (с 19.30 7 января) противник атаковал 64 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 41-го ударного БПЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях. 22 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий), три из них полетели в направлении России, один - в Беларусь

- сообщили в ПС ВСУ в соцсетях.

Ночная атака рф дронами на Киевскую область: что известно о последствиях8 янв. 2025, 06:35 • 6674 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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