Над Україною збили 41 дрон із 64 запущених росією в нічній атаці

росія вночі атакувала Україну 64 безпілотниками, знищено 41 дрон в дев'яти областях, зафіксовано 22 дрони-імітатори, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 8 січня (із 19.30 7 січня) противник атакував 64-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 41-го ударного БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях. 22 ворожих безпілотники-імітатори - локаційно втрачені (без негативних наслідків), три із них полетіли в напрямку росії, один - в Білорусь - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Нічна атака рф дронами на Київщину: що відомо про наслідки