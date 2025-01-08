Над Україною збили 41 дрон із 64 запущених росією в нічній атаці
Київ • УНН
росія атакувала Україну 64 дронами з різних напрямків. Сили оборони України знищили 41 ударний БПЛА в дев'яти областях, 22 дрони-імітатори втрачені без наслідків.
росія вночі атакувала Україну 64 безпілотниками, знищено 41 дрон в дев'яти областях, зафіксовано 22 дрони-імітатори, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 8 січня (із 19.30 7 січня) противник атакував 64-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - рф.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 41-го ударного БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях. 22 ворожих безпілотники-імітатори - локаційно втрачені (без негативних наслідків), три із них полетіли в напрямку росії, один - в Білорусь
Нічна атака рф дронами на Київщину: що відомо про наслідки08.01.25, 08:35 • 21816 переглядiв