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Нічна атака рф дронами на Київщину: що відомо про наслідки

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Сили ППО відбивали нічну атаку БпЛА на Київську область. Внаслідок падіння уламків пошкоджено приватний будинок, жертв немає.

Російські війська вночі атакували дронами Київську область, повітряна тривога тривала 7 годин, внаслідок атаки рф через уламки пошкоджено приватний будинок, постраждалих немає, повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник у середу у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Уночі ворог вкотре атакував Київщину за допомогою БпЛА. Тривога тривала 7 годин. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", - написав Калашник.

"Внаслідок падіння уламків збитої цілі в одному з населених пунктів зафіксовано пошкодження приватного будинку та паркану. Пошкодження незначні. У будівлі посічено фасад та двері, вибито скління", - повідомив Калашник.

Оперативні групи, з його слів, продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки.

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих дронів08.01.25, 01:25 • 26412 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКиївщина
kyivКиїв

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