У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих дронів
Київ • УНН
У столиці України оголошено повітряну тривогу, населення закликають прямувати до укриттів. Повітряні Сили попередили про рух ворожих безпілотників у напрямку Києва.
У столиці оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська державної адміністрація, передає УНН.
УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту
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Повітряні Сили попереджали щодо ворожих БпЛА, які прямують в бік Києва.
На Київщині працює ППО: що відбувається біля столиці08.01.25, 00:37 • 29249 переглядiв