На Київщині працює ППО: що відбувається біля столиці

На Київщині працють сили ППО. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Раніше ПС інформували щодо ворожих БпЛА в області.