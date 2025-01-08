На Київщині працює ППО: що відбувається біля столиці
Київ • УНН
У Київській області активно працюють сили протиповітряної оборони через загрозу з повітря. Військова адміністрація закликає жителів залишатися в укриттях до відбою тривоги.
На Київщині працють сили ППО. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги
Нагадаємо
Раніше ПС інформували щодо ворожих БпЛА в області.