На Киевщине работает ПВО: что происходит возле столицы
Киев • УНН
В Киевской области активно работают силы противовоздушной обороны из-за угрозы с воздуха. Военная администрация призывает жителей оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.
На Киевщине работают силы ПВО. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.
Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги
Напомним
Ранее ПС информировали о вражеских БпЛА в области.