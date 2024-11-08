Над Украиной сбили 4 из 5 запущенных рф ракет и 62 из 92 дронов
Киев • УНН
россия атаковала Украину баллистической ракетой, 4 управляемыми ракетами и 92 дронами. Уничтожено 66 вражеских целей, но есть разрушения и пострадавшие в 4 областях.
россия с ночи атаковала Украину баллистической ракетой, 4 управляемыми ракетами и 92 дронами. Уничтожено 4 ракеты на 62 беспилотника, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 8 ноября (с 18.00 7 ноября) враг нанес удар баллистической ракетой Искандер-М из Ростовской области, четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской области, 92-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Курск, Приморско-Ахтарск, Орел - рф, Чауда - Крым. Вражеская тактическая авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по Харьковщине и Сумщине.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 4-х управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 62-х вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. 26 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины. Один - в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается
В результате ночной российской атаки, как указано, есть пострадавшие, повреждены дома и имущество мирных жителей в Одесской, Харьковской, Сумской и Хмельницкой областях.
Последствия атак рф по Украине: четыре региона под ударом, 9 погибших, десятки пострадавших8 ноября 2024, 06:59 • 10760 просмотров