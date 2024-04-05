Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
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Над Одессой сбили ракету, обломки упали в прибрежной зоне, есть повреждения - Силы обороны Юга
Управляемая ракета, запущенная российскими военными из Черного моря в направлении Одессы, была уничтожена украинской противовоздушной обороной, но падающие обломки нанесли ущерб прибрежной зоне города.
Тактическая авиация противника активно действует в Азовском море
В акватории Азовского моря зафиксирована активность вражеской тактической авиации, сообщают в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.
Умеров обсудил с Остином текущую ситуацию на украинском фронте и отметил необходимость систем ПВО и ракет
Министр обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генерального штаба Александр Сырский обсудили с министром обороны США Ллойдом Остином текущую ситуацию на поле боя, последствия российских атак, а также потребность в дополнительных системах противовоздушной обороны и ракетах во время еженедельного телефонного разговора.
Первая леди встретилась с разработчиком PISA: говорили о модернизации украинского образования
Елена Зеленская подчеркнула, что образование сейчас является стратегическим компонентом общей устойчивости Украины, что способствует сохранению и развитию потенциала страны, с акцентом на интеграцию знаний о психическом здоровье и навыков самопомощи в учебные программы на всех уровнях.
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
Совладелец словацкой компании Sevotech обратился к президенту Владимиру Зеленскому и министру обороны Рустему Умерову с просьбой помочь привезти минометные выстрелы, которые были закуплены по контракту с "Львовским арсеналом" для МОУ и находятся на территории Словакии.
Шмыгаль объяснил цель предложения запретить авиатранзит в рф и белоруссию
Украина предлагает запретить воздушный транзит в россию и беларусь, чтобы сделать невозможным использование воздушного пространства ЕС российским бизнесом и туристами и усилить санкционное давление на агрессора.
Производители БпЛА Украины и Эстонии будут сотрудничать - Минобороны
В Министерстве обороны Украины сообщили, что украинские и эстонские производители БпЛА будут сотрудничать.
ГПСУ: польские фермеры частично разблокировали пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская"
Польские фермеры частично разблокировали пункт пропуска "Гребенне-Рава-Русская", позволив 15 пустым грузовикам ежедневно въезжать в Польшу.
Возросло количество жертв ракетного удара по Запорожью: 4 человека погибли, 20 травмированы
20 человек были ранены, 6 в тяжелом состоянии и 3 погибли в результате ракетного удара России по гражданской и промышленной инфраструктуре в Запорожье.
"россия должна отвечать за эти преступления против мирного населения Украины": Бринк отреагировала на удар рф по Запорожью
Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на российский ракетный удар по Запорожью с тремя погибшими и десятками пострадавших.