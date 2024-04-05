Над Одессой сбили ракету, обломки упали в прибрежной зоне, есть повреждения - Силы обороны Юга

Управляемую авиационную ракету на Одессу запустили российские военные из акватории Черного моря вечером 5 апреля. Украинская ПВО уничтожила цель на подлете. Однако из-за падения обломков есть повреждения в прибрежной зоне города. Об этом информирует пресс-служба Сил обороны Юга, передает УНН.

российские террористы продолжают наносить ракетные удары по южным регионам. С самолета тактической авиации, из акватории Черного моря, направил управляемую авиационную ракету по Одессе. Силами противовоздушной обороны ракета уничтожена. - говорится в сообщении Сил Обороны Юга.

Детали

По предварительным данным от Сил обороны Юга взрывной волной и падением обломков выбиты окна в ряде торговых объектов расположенных в прибрежной зоне.

Информации о пострадавших не поступало. Предварительно без пострадавших.

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