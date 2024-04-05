В Одесской области прогремели взрывы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
  •  102428 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
  •  103392 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
  •  107252 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
  •  105014 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
  •  99639 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
  •  87238 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

Эксклюзив
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
  •  78346 просмотра

Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт

Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
3 апреля 2024, 15:19  •  134956 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
3 апреля 2024, 12:48  •  134142 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
3 апреля 2024, 12:20  •  133494 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

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В Сумах предприниматель захватил землю стоимостью 3,3 млн грн

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3 апреля 2024, 11:28  •  184043 просмотра
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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  260860 просмотра
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2 апреля 2024, 04:45  •  264875 просмотра
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Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
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1 апреля 2024, 09:33  •  297531 просмотра

В Одесской области прогремели взрывы

В Одесской области произошли взрывы.

Война •   •  5382 просмотра
В Одесской области прогремели взрывы

Израиль открывает переход Эрез и порт Ашдод для оказания гуманитарной помощи сектору Газы

Израиль одобрил возобновление работы контрольно-пропускного пункта Эрез и разрешил использовать порт Ашдод для предоставления большего объема гуманитарной помощи нуждающимся жителям Газы.

Новости Мира •   •  4974 просмотра
Израиль открывает переход Эрез и порт Ашдод для оказания гуманитарной помощи сектору Газы

В Одесской области Воздушные Силы обнаружили беспилотник, который направляется на север

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области зафиксировали беспилотник, который летит в северном направлении.

Война •   •  6787 просмотра
В Одесской области Воздушные Силы обнаружили беспилотник, который направляется на север

российские беспилотники запущены из Черного моря в направлении Одесской области

Военно-воздушные Силы Украины информируют о группе ударных беспилотников с Черного моря, которые направляются в Одесскую область (Затока).

Война •   •  7427 просмотра
российские беспилотники запущены из Черного моря в направлении Одесской области

Воздушные Силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в нескольких областях

Военно-воздушные Силы Украины информируют о возможных ударах баллистических ракет по Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях.

Война •   •  8141 просмотра
Воздушные Силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в нескольких областях

Украинская фотожурналистка получила награду World Press Photo за снимки войны

Украинская фотожурналистка Юлия Кочетова победила в категории "Открытый формат" на региональном этапе конкурса World Press Photo-2024 со своими впечатляющими фотографиями, посвященными войне в Украине.

Общество •   •  9262 просмотра
Украинская фотожурналистка получила награду World Press Photo за снимки войны

В Сумах предприниматель захватил землю стоимостью 3,3 млн грн

В Сумах предприниматель занял земельный участок стоимостью почти 3,3 млн грн без надлежащего оформления и построил на нем сооружения для предоставления услуг платной парковки.

Общество •   •  8382 просмотра
В Сумах предприниматель захватил землю стоимостью 3,3 млн грн

Весенняя радость в Токио: люди наслаждаются цветением сакуры

В четверг в Японии зацвела сакура. Однако, из-за неблагоприятных погодных условий, цветение началось на 4 дня позже, чем обычно.

Новости Мира •   •  7826 просмотра
Весенняя радость в Токио: люди наслаждаются цветением сакуры

В российских регионах зафиксированы БпЛА и слышны взрывы

В ростовской и курской областях рф прогремели взрывы.

Война •   •  10329 просмотра
В российских регионах зафиксированы БпЛА и слышны взрывы

ВСУ оттеснили россиян возле Невельского. Продолжаются столкновения и продвижение на других направлениях - DeepState

Украинские войска отбили российские войска возле Невельского, но столкновения продолжаются неподалеку Веселого и Роботино. Что касается Новомихайловки, Старомайорского и Часового Яра, то оккупанты сумели там продвинуться.

Война •   •  13313 просмотра
ВСУ оттеснили россиян возле Невельского. Продолжаются столкновения и продвижение на других направлениях - DeepState