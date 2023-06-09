Над Днепропетровской областью ночью уничтожили две крылатые ракеты и дрон, обломки повредили два дома

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«Ночью наши защитники из ВК "Восток" отминусовали вражеский хлам, летевший на область. Предварительно, сбили беспилотник и 2 крылатые ракеты. Обломки упали в Новомосковском районе. Повредили два частных дома, авто и газопровод. Люди не пострадали. Это главное», - написал Лысак.

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В небе над Украиной ночью силами ПВО было уничтожено 4 крылатые ракеты, 10 ударных дронов и 4 разведывательных БПЛА.

В результате ночной ракетной атаки врага в Житомирской области один человек погиб, еще трое получили ранения.