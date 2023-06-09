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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року
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В українському небі було знищено 4 крилаті ракети, 10 ударних дронів та 4 розвідувальні БПЛА - Повітряні Сили

Київ • УНН

 • 296235 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. В небі над Україною вночі силами ППО було знищено 4 крилаті ракети, 10 ударних дронів та 4 розвідувальні БПЛА. Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ, пише УНН.

В українському небі було знищено 4 крилаті ракети, 10 ударних дронів та 4 розвідувальні БПЛА - Повітряні Сили

Цитата

"У ніч на 9-го червня 2023 року в період з 22.00 по 04.00 год російські окупанти завдали удару по Україні іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55 по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.

Пуски "шахедів" здійснювались з південного напрямку, крилатих ракет – з району Каспійського моря, із чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс. Протягом атаки запущено до 16 ударних БпЛА та шість крилатих ракет повітряного базування.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил в зонах відповідальності повітряних командувань "Схід", "Захід" та "Південь", у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони України, знищено 4 крилаті ракети Х-101/Х-55, 10 ударних дронів "Shahed-136/131", "Ланцет" та чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", "Supercam", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

У Повітряних Силах додали, що також близько 20.00 години 8 червня противник завдав ударів з Чорного моря двома ракетами "Калібр" по одному з цивільних об’єктів на Черкащині.

Крім того, авіацією Повітряних Сил ЗС України за минулу та поточну добу завдано до 20 вогневих авіаударів по засобах ППО, логістиці, військовій техніці та позиціях окупаційних військ.

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