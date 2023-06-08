Ракетний удар по Умані: вогнеборці ліквідували пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Вогнеборці ліквідували пожежі, що виникли внаслідок ракетного удару окупантів по Умані на Черкащині. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.
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"Умань: вогнеборці ліквідували пожежі, які виникли внаслідок ракетних ударів. У результаті влучання - зруйновано приміщення автомийки та промислового об'єкту.
Попередньо постраждали вісім осіб. Інформація оновлюється", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Окупанти завдали удару по Україні після 20:00. По всій країні було оголошено повітряну тривогу.
Зокрема, ворог атакував Черкаську область. Як повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, двоє з поранених людей перебувають у важкому стані.