Ракетный удар по Умани: огнеборцы ликвидировали пожары

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"Умань: пожарные ликвидировали пожары, возникшие в результате ракетных ударов. В результате попадания - разрушены помещения автомойки и промышленного объекта.

Предварительно пострадали восемь человек. Информация обновляется", - говорится в сообщении.

Дополнение

Оккупанты нанесли удар по Украине после 20:00. По всей стране была объявлена воздушная тревога.

В частности, враг атаковал Черкасскую область. Как сообщил председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец, двое из раненых людей находятся в тяжёлом состоянии.