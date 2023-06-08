Ракетный удар по Умани: огнеборцы ликвидировали пожары
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Пожарные ликвидировали пожары, возникшие в результате ракетного удара оккупантов по Умани в Черкасской области. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.
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"Умань: пожарные ликвидировали пожары, возникшие в результате ракетных ударов. В результате попадания - разрушены помещения автомойки и промышленного объекта.
Предварительно пострадали восемь человек. Информация обновляется", - говорится в сообщении.
Дополнение
Оккупанты нанесли удар по Украине после 20:00. По всей стране была объявлена воздушная тревога.
В частности, враг атаковал Черкасскую область. Как сообщил председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец, двое из раненых людей находятся в тяжёлом состоянии.