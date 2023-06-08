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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Ракетный удар по Умани: огнеборцы ликвидировали пожары

Киев • УНН

 • 2297240 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Пожарные ликвидировали пожары, возникшие в результате ракетного удара оккупантов по Умани в Черкасской области. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Ракетный удар по Умани: огнеборцы ликвидировали пожары

Цитата

"Умань: пожарные ликвидировали пожары, возникшие в результате ракетных ударов. В результате попадания - разрушены помещения автомойки и промышленного объекта.

Предварительно пострадали восемь человек. Информация обновляется", - говорится в сообщении.

Дополнение

Оккупанты нанесли удар по Украине после 20:00. По всей стране была объявлена воздушная тревога.

В частности, враг атаковал Черкасскую область. Как сообщил председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец, двое из раненых людей находятся в тяжёлом состоянии.

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