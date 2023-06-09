Над Дніпропетровщиною вночі знищили дві крилаті ракети та дрон, уламки пошкодили два будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Українські військові знищили над Дніпропетровською областю вночі дві ворожі крилаті ракети та безпілотник. Внаслідок падіння уламків в Новомосковському району пошкоджено два приватні будинки, автомобіль та газопровід. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, передає УНН.
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«Вночі наші оборонці з ПвК "Схід" відмінусували ворожий непотріб, що летів на область. Попередньо, збили безпілотник та 2 крилаті ракети. Уламки впали у Новомосковському районі. Пошкодили два приватні будинки, авто та газопровід. Люди не постраждали. Це головне», - написав Лисак.
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У небі над Україною вночі силами ППО було знищено 4 крилаті ракети, 10 ударних дронів та 4 розвідувальні БПЛА.
Внаслідок нічної ракетної атаки ворога у Житомирській області одна людина загинула, ще троє отримали поранення.