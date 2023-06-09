Окупанти атакували Житомирщину: внаслідок ракетного обстрілу загинула одна людина, ще троє травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Внаслідок нічної ракетної атаки ворога, на Житомирщині одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Про це повідомили в Житомирській обласній військовій адміністрації, пише УНН.
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"Сьогодні вночі під час повітряної тривоги на Житомирщині силами ППО, за попередніми даними, збито одну ракету.
Внаслідок падіння уламків в м. Звягель зруйновано 1 та пошкоджено 12 житлових будинків. Внаслідок події 1 особа загинула та 3 особи травмовано", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Вночі, в небі над Україною силами ППО було знищено 4 крилаті ракети, 10 ударних дронів та 4 розвідувальні БПЛА.
У Повітряних Силах повідомили, що російські окупанти завдали удару по Україні іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55 по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.