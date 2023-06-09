Оккупанты атаковали Житомирскую область: в результате ракетного обстрела погиб один человек, еще трое травмированы

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"Сегодня ночью во время воздушной тревоги на Житомирщине силами ПВО, по предварительным данным, сбита одна ракета.

В результате падения обломков в г. Звягель разрушен 1 и повреждены 12 жилых домов. В результате происшествия 1 человек погиб и 3 человека травмированы", - говорится в сообщении.

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Ночью, в небе над Украиной силами ПВО было уничтожено 4 крылатые ракеты, 10 ударных дронов и 4 разведывательных БПЛА.

В Воздушных Силах сообщили, что российские оккупанты нанесли удар по Украине иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55 по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.