Над Днепропетровской областью ночью сбили 8 дронов

Силы обороны в ночь на 28 марта сбили восемь вражеских БПЛА в небе над Днепропетровщиной. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление председателя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Детали

Ночью наши защитники сбили над областью 8️ БпЛА. Работали в Днепровском, Никопольском и Каменском районах. Спасибо за чистое украинское небо, свободное от российского хлама! - резюмировал глава ОВА.

Дополнение

65-летний мужчина и 53-летняя женщина получили осколочные ранения из-за обстрелов Никопольщины в ночь на 28 марта. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. В целом войска РФ в течение ночи 4 раза обстреляли район из тяжелой артиллерии. Попали и дроном-камикадзе. Под ударом были Покровская, Марганецкая громады и сам Никополь.