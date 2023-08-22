Над челябинском поднялся столб оранжевого дыма: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. российский челябинск охватил оранжевый дым, который поднялся с местного металлургического комбината. На предприятии заявляют о нештатной ситуации, пишут российские СМИ, сообщает УНН.
Детали
Жители челябинска сегодня наблюдали оранжевый дым из местного металлургического комбината.
На предприятии говорят, что произошла нештатная ситуация с якобы "кратковременным выходом взвеси запыленного воздуха". А цвет дыма такой из-за наличия в суспензии оксида железа.
В настоящее время технологический процесс якобы возобновили, продолжается служебное расследование.
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