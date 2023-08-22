В аеропортах московської області затримали або скасували понад 45 рейсів - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Понад 45 рейсів у вівторок вранці затримано або скасовано в чотирьох основних аеропортах московської області. Йдеться про аеропорти "внуково", "домодєдово", "шереметьєво" і "жуковський". Про це повідомляють російські ЗМІ, пише УНН.
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За інформацією росЗМІ станом на ранок, у "внуково" затримано 5 рейсів і 3 скасовано; у "домодєдово" затримано 24 рейси; у "шереметьєво" 12 рейсів затримано і 3 скасовано; в "жуковському" - затримано 1 рейс.
Обмеження на польоти запроваджували вранці нібито з метою забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден в аеропортах "внуково" і "домодєдово". Наразі всі чотири аеропорти московського авіавузла нібито працюють штатно.
Нагадаємо
У красногорську, московська область, у ніч на вівторок було чутно вибух. Також про вибух повідомляли жителі строгіного, московська область.