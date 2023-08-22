В аэропортах московской области задержали или отменили более 45 рейсов - росСМИ

Детали

По информации росСМИ по состоянию на утро, во "внуково" задержано 5 рейсов и 3 отменены; в "домодедово" задержано 24 рейса; в "шереметьево" 12 рейсов задержано и 3 отменены; в "жуковском" - задержан 1 рейс.

Ограничения на полеты вводили утром якобы с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропортах "внуково" и "домодедово". Сейчас все четыре аэропорта московского авиаузла якобы работают штатно.

Напомним

В красногорске, московская область, в ночь на вторник был слышен взрыв. Также о взрыве сообщали жители строгино, московская область.