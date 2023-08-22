В аэропортах московской области задержали или отменили более 45 рейсов - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Более 45 рейсов во вторник утром задержаны или отменены в четырех основных аэропортах московской области. Речь идет об аэропортах "внуково", "домодедово", "шереметьево" и "жуковский". Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.
Детали
По информации росСМИ по состоянию на утро, во "внуково" задержано 5 рейсов и 3 отменены; в "домодедово" задержано 24 рейса; в "шереметьево" 12 рейсов задержано и 3 отменены; в "жуковском" - задержан 1 рейс.
Ограничения на полеты вводили утром якобы с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропортах "внуково" и "домодедово". Сейчас все четыре аэропорта московского авиаузла якобы работают штатно.
Напомним
В красногорске, московская область, в ночь на вторник был слышен взрыв. Также о взрыве сообщали жители строгино, московская область.