Над челябінськом піднявся стовп помаранчевого диму: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. російский челябінськ охопив помаранчевий дим, який піднявся із місцевого металургійного комбінату. На підприємстві заявляють про нештатну ситуацію, пишуть російські ЗМІ, повідомляє УНН.
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Жителі челябінська сьогодні спостерігали помаранчевий дим із місцевого металургійного комбінату.
На підприємстві кажуть, що сталася нештатна ситуація з нібито "короткочасним виходом суспензії запиленого повітря". А колір диму такий через наявність в суспензії оксиду заліза.
Наразі технологічний процес нібито відновили, триває службове розслідування.
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