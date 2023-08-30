Над Брянской областью якобы сбили два беспилотника - минобороны рф

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«Очередными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

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Также в минобороны рф подтвердили сбивание ракеты над временно оккупированным Крымом.

«Над территорией Республики Крым дежурными средствами ПВО уничтожена украинская ракета», — говорится в сообщении.

Ранее об уничтожении ракеты над Крымом сообщал оккупационный глава Крыма Аксенов.