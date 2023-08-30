Над Брянской областью якобы сбили два беспилотника - минобороны рф
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Вечером 30 августа над территорией Брянской области России якобы были сбиты два беспилотника. Об этом сообщили в минобороны россии. москва обвинила в нападении Украину и утверждает, что это украинские дроны, передает УНН.
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«Очередными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.
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Также в минобороны рф подтвердили сбивание ракеты над временно оккупированным Крымом.
«Над территорией Республики Крым дежурными средствами ПВО уничтожена украинская ракета», — говорится в сообщении.
Ранее об уничтожении ракеты над Крымом сообщал оккупационный глава Крыма Аксенов.