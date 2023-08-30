Оккупационные власти Крыма заявили о сбитии ракеты, повреждена линия электропередачи
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов заявил на своем канале в Telegram, что в восточной части полуострова сбита ракета. Перед этим в Феодосии раздались взрывы и вспыхнул пожар, передает УНН.
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"Силами ПВО в восточной части Крыма сбита крылатая ракета", - написал Аксенов.
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В то же время советник оккупационного главы Крыма Аксенова Олег Крючков отметил в Telegram, что обломками сбитой ракеты повреждена линия электропередачи.
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"Авария будет ликвидирована в течение часа", - написал Крючков.
Ранее мы сообщали, что в оккупированной Феодосии в Крыму слышали взрывы, там разгорелся пожар. Вероятно, есть попадание беспилотника или обломков.