В оккупированной Феодосии вспыхнул пожар: вероятно, есть попадание беспилотника

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"В Феодосии беспилотник или его обломки попали в здание примерно в районе Керченского шоссе, начался пожар. И на отдельных улицах отключился свет на короткое время", - говорится в сообщении.

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Ранее "Крымский ветер" сообщал, что в Феодосии и пгт Приморский слышали взрывы.

"...похоже на работу россПВО... Также некоторые слышали над Феодосией звук дрона-мопеда", - пишет Telegram-канал.

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