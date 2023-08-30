В оккупированной Феодосии вспыхнул пожар: вероятно, есть попадание беспилотника
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В оккупированной Феодосии слышали взрывы, а сейчас - вспыхнул пожар. Как сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", вероятно, есть попадание беспилотника или обломков, передает УНН.
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"В Феодосии беспилотник или его обломки попали в здание примерно в районе Керченского шоссе, начался пожар. И на отдельных улицах отключился свет на короткое время", - говорится в сообщении.
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Ранее "Крымский ветер" сообщал, что в Феодосии и пгт Приморский слышали взрывы.
"...похоже на работу россПВО... Также некоторые слышали над Феодосией звук дрона-мопеда", - пишет Telegram-канал.
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