В Криму зростає невдоволення через примусову мобілізацію - Центр нацспротиву
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Населення тимчасово окупованого Криму все більш незадоволене примусовою мобілізацією до російських окупаційних військ. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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За інформацією центру з власних джерел, окупаційна адміністрація Криму провела закрите соціологічне дослідження, яке засвідчило вкрай негативне ставлення місцевих мешканців до мобілізації у російську армію.
За результатами дослідження окупанти вирішили запропонувати мобілізованим більше пільг, на які виділяються кошти з місцевого бюджету. Однак збільшення фінансової мотивації все одно не може вплинути на настрої місцевих.
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