В Криму зростає невдоволення через примусову мобілізацію - Центр нацспротиву

Деталі

За інформацією центру з власних джерел, окупаційна адміністрація Криму провела закрите соціологічне дослідження, яке засвідчило вкрай негативне ставлення місцевих мешканців до мобілізації у російську армію.

За результатами дослідження окупанти вирішили запропонувати мобілізованим більше пільг, на які виділяються кошти з місцевого бюджету. Однак збільшення фінансової мотивації все одно не може вплинути на настрої місцевих.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупанти готують нову хвилю мобілізації в Криму. Планують призвати до 30 тисяч людей — АТЕШ