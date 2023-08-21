Окупанти готують нову хвилю мобілізації в Криму. Планують призвати до 30 тисяч людей — АТЕШ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Російська влада готує нову хвилю мобілізації у тимчасово окупованому ними Криму. В планах окупантів мобілізувати до 30 тисяч осіб. Про це повідомляють партизани “АТЕШ”, пише УНН.
Цитата
“Наш агент із Севастопольського військкомату повідомляє, що рашисти щосили проводять наради та інструктажі. Повістки роздаватимуть у супроводі співробітників поліції або росгвардії. Особлива увага приділятиметься „ухилянтам“. В планах окупантів мобілізувати до 30 тисяч осіб. Також, планується призвати до 10 тисяч строковиків”, — написали на офіційному телеграм-каналі партизанського руху.
Деталі
Активісти "АТЕШ" закликають кримчан бути уважними та за можливості уникати людних місць, блокпостів та інших локацій, де скоріш за все видаватимуть повістки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ворог утримує понад 100 мешканців Криму за підозрою в “нелояльності” — ЦНС
Нагадаємо
Раніше, УНН писав, посилаючись на дані української ГУР, про те що росіяни планують мобілізацію на осінь.