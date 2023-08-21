Оккупанты готовят новую волну мобилизации в Крыму. Планируют призвать до 30 тысяч человек - АТЕШ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Российские власти готовят новую волну мобилизации во временно оккупированном ими Крыму. В планах у оккупантов мобилизовать до 30 тысяч человек. Об этом сообщают партизаны “АТЕШ”, пишет УНН.
Цитата
“Наш агент из Севастопольского военкомата сообщает, что рашисты во всю проводят совещания и инструктажи. Повестки будут раздавать в сопровождении сотрудников полиции или росгвардии. Особое внимание будет уделяться „уклонистам“. В планах у оккупантов мобилизовать до 30 тысяч человек. Также, планируется призвать до 10 тысяч срочников”, — написали на официальном телеграм-канале партизанского движения.
Детали
Активисты "АТЕШ" призывают крымчан быть внимательными и по возможности избегать людные мест, блокпостов и прочих локаций, где вероятней всего буду выдавать повестки.
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Напомним
Ранее, УНН писал, ссылаясь на данные украинской ГУР, о том что россияне планируют мобилизацию на осень.