Враг удерживает более 100 жителей Крыма по подозрению в "нелояльности" - ЦНС

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"На временно оккупированном полуострове Крым враг усиливает “контрдиверсионные” мероприятия, то есть репрессии против местного населения. В частности, оккупационная администрация фиксирует увеличение “нелояльности” местного населения к захватчикам. Поэтому оккупанты увеличивают количество полицаев, чьей задачей является поиск украинского подполья. С начала года враг уже схватил и удерживает более 100 жителей полуострова в подозрении в “нелояльности”, - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщается, противник также уделяет значительное внимание недопущению распространения в информационном пространстве полуострова любой информации с критикой путина, или которая противоречит так называемым задачам "сво".

"Ведь за полтора года полномасштабного вторжения россияне не смогли выполнить ни одного из заявленных пунктов своей агрессии. Даже получилось наоборот: ВСУ стали сильнее, а россияне вынуждены наращивать темпы мобилизации, чтобы удержать захваченные земли, пока кремлевские пропагандисты рассказывают о “плановости маневров” и “жестах доброй воли”, - отметили в ЦНС.

"Поэтому, чтобы прекратить рост критики оккупационного режима на полуострове, гауляйтеры планируют увеличить поощрение предателей, чтобы те писали доносы на соседей и усилить ответственность за распространение компрометирующей информации", - указали в Центре нацсопротивления.

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